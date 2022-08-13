فيرنر سجل.. أهداف تعادل لايبزج مع كولن 2-2 (الدوري الألماني)
السبت، 13 أغسطس 2022 - 21:03
📽️ Highlights from @RBLeipzig_EN vs. @fckoeln_en 🔥— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 13, 2022
Four goals, a red card, and @TimoWerner on the scoresheet 👀 pic.twitter.com/3WzySgdycc
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