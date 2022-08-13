أهداف تعادل شالكه وبوروسيا مونشنجلاباخ 2-2 (الدوري الألماني)
السبت، 13 أغسطس 2022 - 21:01
📽️ Highlights from @s04_en vs. @borussia_en as a four-goal thriller was decided by an injury-time penalty in Schalke's first home game back! #MD2 | #Bundesliga pic.twitter.com/DAnuRXGA6X— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 13, 2022
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