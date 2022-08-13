أهداف تعادل شالكه وبوروسيا مونشنجلاباخ 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 13 أغسطس 2022 - 21:01

8/13/2022 9:01:01 PM أهداف تعادل شالكه وبوروسيا مونشنجلاباخ 2-2 (الدوري الألماني)
شالكه بايرن ، شالكه ، الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ
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