إبراهيم المصري: حققنا إنجازا في الجزائر وبطولة إفريقيا ليست ضعيفة

حوار في الجول الكامل مع إبراهيم المصري لاعب منتخب مصر لكرة اليد

الحوار الكامل لـ أحمد عادل لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

أحمد عادل يخضع لعقوبات في الجول بسبب إجاباته الخاطئة "أنا جيبت حلوياااااات"

أحمد عادل: الأهلي لن يشارك في مونديال الأندية لأجل الأداء المشرف فقط

أحمد عادل: سر شعبيتنا أن الجمهور رأى قدرتنا على التنافس مع منتخبات عالمية