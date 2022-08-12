أهداف فوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج 3-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 23:20
Bynoe-Gittens, Moukoko and Wolf complete a late quickfire comeback for @BlackYellow at Freiburg. ⚽⚽⚽#SCFBVB | #Bundesliga | #MD2 pic.twitter.com/z8N0m6eOyK— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 12, 2022
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