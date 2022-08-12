أهداف فوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج 3-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 23:20

8/12/2022 11:20:17 PM أهداف فوز بوروسيا دورتموند على فرايبورج 3-1 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني فرايبورج
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