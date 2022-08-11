إبراهيم حسن: ما يحدث معنا يصيبنا بجلطات ومرض السكر

مهيب يهنيء ابراهيم حسن بعيد ميلاد التوأم.. ورد صادم من مدير الكرة بالمصري: عيد ميلاد ايه احنا قربنا نموت من التحكيم

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