إبراهيم حسن: ما يحدث معنا يصيبنا بجلطات ومرض السكر
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:40
مهيب يهنيء ابراهيم حسن بعيد ميلاد التوأم.. ورد صادم من مدير الكرة بالمصري: عيد ميلاد ايه احنا قربنا نموت من التحكيم— MBC مصر (@mbcmasr) August 10, 2022
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oSQDIucfuo#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/dRuiAOesEU
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