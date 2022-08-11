إبراهيم حسن: الأهلي تجنب الدفع بلاعبيه الصغار أمام المصري

ابراهيم حسن: الأهلي كان خايف مننا وملعبش بالناشئين.. احنا الناشئين اللي بجد لما كسبنا الزمالك في الثمانينات

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