كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم والمستوى الضعيف

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:39

8/10/2022 6:39:49 PM كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم والمستوى الضعيف
الدوري المصري مارك كلاتنبرج
نرشح لكم
كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم والمستوى الضعيف علاء عبد العال: إدارة إيسترن تمسكت بي ولن نستسلم للهبوط.. وأتمنى امتلاك فريق ينافس على الدوري صلاح باشا: هذه كواليس طلب شيكابالا الاحتفال بطريقته مع زيزو صلاح باشا: الأهلي بيتي ولو عدت لـ مصر فسيكون من خلاله صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع منتخب مصر حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وشيكابالا طلب احتفال زيزو طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي
أخر الأخبار
فيتوريا يزور الزمالك والأهلي الخميس والجمعة 5 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة وفينيسيوس وناوف.. تعرف على جوائز أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد (0) (0) أينتراخت فرانكفورت.. الشوط الأول 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة 33 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري