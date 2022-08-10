علاء عبد العال: إدارة إيسترن تمسكت بي ولن نستسلم للهبوط.. وأتمنى امتلاك فريق ينافس على الدوري

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 12:42

8/10/2022 12:42:28 PM علاء عبد العال: إدارة إيسترن تمسكت بي ولن نستسلم للهبوط.. وأتمنى امتلاك فريق ينافس على الدوري
الدوري المصري علاء عبد العال إيسترن كومباني
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