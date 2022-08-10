علاء عبد العال: إدارة إيسترن تمسكت بي ولن نستسلم للهبوط.. وأتمنى امتلاك فريق ينافس على الدوري

صلاح باشا: شيكابالا طلب منا الاحتفال بطريقته مع زيزو

صلاح باشا: الأهلي بيتي ولو عدت لـ مصر فسيكون من خلاله

صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع منتخب مصر

حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وشيكابالا طلب احتفال زيزو

طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش

محمد عمر: أردت أن يكون منصبي في الاتحاد إداريا وليس فنيا