صلاح باشا: هذه كواليس طلب شيكابالا الاحتفال بطريقته مع زيزو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 12:20

8/10/2022 12:20:24 PM صلاح باشا: هذه كواليس طلب شيكابالا الاحتفال بطريقته مع زيزو
شيكابالا منتخب مصر صلاح باشا
نرشح لكم
علاء عبد العال: إدارة إيسترن تمسكت بي ولن نستسلم للهبوط.. وأتمنى امتلاك فريق ينافس على الدوري صلاح باشا: هذه كواليس طلب شيكابالا الاحتفال بطريقته مع زيزو صلاح باشا: الأهلي بيتي ولو عدت لـ مصر فسيكون من خلاله صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع منتخب مصر حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وشيكابالا طلب احتفال زيزو طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي محمد عمر: أردت أن يكون منصبي في الاتحاد إداريا وليس فنيا
أخر الأخبار
شبكة ESPN: ثنائي برشلونة الجديد قد يرحل بشكل مجاني 14 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد بركات: ميكالي يحسم ملف مدير الكرة وثنائي مصري في الجهاز المعاون 15 دقيقة | الكرة المصرية
ميلنر: أتمنى أن يؤثر نونيز على ليفربول كما فعل فان دايك 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد السلة لـ في الجول: "فيبا" الأقرب للفصل في قضية أنس أسامة.. هذا يحدث لأول مرة 52 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر ميكالي.. عن صناعة التاريخ مع المنتخب الأولمبي وضم صلاح في أولمبياد باريس 57 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بعد الزمالك.. الاتحاد يقيد أنس أسامة في قائمة السلة للموسم الجديد 59 دقيقة | كرة سلة
تقرير مغربي: سيرتدي القميص الأحمر.. أحداد ينضم إلى الوداد ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري