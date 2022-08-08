أحمد عادل يخضع لعقوبات في الجول بسبب إجاباته الخاطئة "أنا جيبت حلوياااااات"
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 14:20
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