أحمد عادل يخضع لعقوبات في الجول بسبب إجاباته الخاطئة "أنا جيبت حلوياااااات"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 14:20

8/8/2022 2:20:25 PM أحمد عادل يخضع لعقوبات في الجول بسبب إجاباته الخاطئة "أنا جيبت حلوياااااات"
الأهلي منتخب مصر أحمد عادل
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