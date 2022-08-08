الحوار الكامل لـ أحمد عادل لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

أحمد عادل يخضع لعقوبات في الجول بسبب إجاباته الخاطئة "أنا جيبت حلوياااااات"

أحمد عادل: الأهلي لن يشارك في مونديال الأندية لأجل الأداء المشرف فقط

أحمد عادل: سر شعبيتنا أن الجمهور رأى قدرتنا على التنافس مع منتخبات عالمية