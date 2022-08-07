ليفاندوفسكي يسجل في أونيفيرسيداد أول هدف له بقميص برشلونة
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:28
El primer ⚽ de @lewy_official como azulgrana en el Spotify Camp Nou 😍 pic.twitter.com/pQYu9AoqsA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2022
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