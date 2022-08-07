ليفاندوفسكي يسجل في أونيفيرسيداد أول هدف له بقميص برشلونة

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:28

8/7/2022 8:28:00 PM ليفاندوفسكي يسجل في أونيفيرسيداد أول هدف له بقميص برشلونة
برشلونة ليفاندوفسكي
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ملخص فوز برشلونة على بوماس 6-0 (كأس جوان جامبر) ملخص فوز كولن على شالكه 3-1 (الدوري الألماني) ليفاندوفسكي يسجل في أونيفيرسيداد أول هدف له بقميص برشلونة ملخص تعادل شتوتجارت ولايبزج 1-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز فياريال على إنتر 4-2 (ودي) ملخص فوز يونيون برلين على هيرتا 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن 1-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز ميلان على فيتشينزا 6-1 (ودي)
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