هدف صلاح باشا الراااائع لـ مصر أمام السعودية (نهائي كأس العرب للشباب)
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:05
⚽️ المنتخب المصري ينجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صلاح الدين باشا. #السعودية_مصر— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 7, 2022
نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب 2022 pic.twitter.com/oFFL7vchp2
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