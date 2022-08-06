ملخص فوز بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن 1-0 (الدوري الألماني)
السبت، 06 أغسطس 2022 - 23:47
Highlights from #BVBB04 as @BlackYellow began the #Bundesliga campaign with a victory for the eight season running 👏 pic.twitter.com/HvLVCWyGFI— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 6, 2022
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