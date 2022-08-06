أهداف فوز بنفيكا على أروكا 4-0 (الدوري البرتغالي)

السبت، 06 أغسطس 2022 - 00:26

8/6/2022 12:26:11 AM أهداف فوز بنفيكا على أروكا 4-0 (الدوري البرتغالي)
بنفيكا أروكا الدوري البرتغالي
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