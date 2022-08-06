أهداف فوز بنفيكا على أروكا 4-0 (الدوري البرتغالي)
السبت، 06 أغسطس 2022 - 00:26
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) August 5, 2022
Enzo Fernández 51'
Liga Portugal bwin (#1) | Benfica 3-0 FC Arouca#LigaPortugalbwin #SLBFCA https://t.co/bR6g3cXXTA pic.twitter.com/2UT4glJH2h
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