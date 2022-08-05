أهداف فوز بايرن ميونيخ على إينتراخت فرانكفورت 6-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:44
The #Bundesliga opener proved to be an easy task for @FCBayernEN. 👏— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 5, 2022
Six goals, including two from @JamalMusiala and a league debut goal for Super Sadio. 🤩#SGEFCB | #MD1 pic.twitter.com/NgbEKw3ZLS
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