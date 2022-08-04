حسن قداح: وأنا ماشي في الشارع الناس بيسألوني ليه مابتلعبش سلة

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 15:29

8/4/2022 3:29:19 PM حسن قداح: وأنا ماشي في الشارع الناس بيسألوني ليه مابتلعبش سلة
الزمالك مصر منتخب مصر لليد حسن قداح
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حسن قداح: وأنا ماشي في الشارع الناس بيسألوني ليه مابتلعبش سلة حسن قداح: اضطريت أعمل الفيديو عشان الشمس كان هيبيعني للأهلي وأنا كنت عايز الزمالك حسن قداح: هنحاول نكسب كاس العالم.. والزمالك مش بيقف على حد حسن قداح: احنا من أحسن 4 منتخبات في العالم.. وهذا سبب هزيمة إسبانيا في المتوسط محمد علي حارس منتخب اليد يشارك في تحدي الغناء وتيك توك محمد علي حارس مرمى منتخب اليد عن حلم اللعب في أبطال أوروبا محمد علي: مساعد باروندو سبب انضمامي للدوري الإسباني.. وأخذت نصيحة علي زين محمد علي: هذه حقيقة علاقتي بـ هنداوي.. وأنا زملكاوي رغم لعبي في الأهلي
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