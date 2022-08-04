حسن قداح: اضطريت أعمل الفيديو عشان الشمس كان هيبيعني للأهلي وأنا كنت عايز الزمالك

حسن قداح: هنحاول نكسب كاس العالم.. والزمالك مش بيقف على حد

حسن قداح: احنا من أحسن 4 منتخبات في العالم.. وهذا سبب هزيمة إسبانيا في المتوسط