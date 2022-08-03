ملخص فوز مصر على الجزائر 3-1 (نصف نهائي كأس العرب للشباب)
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:08
ملخص أهداف ⚽💥 مباراة منتخب مصر والجزائر 3-1 بنصف نهائي كأس العرب للشباب #ONTime_Sports pic.twitter.com/8B0DDz42Ih— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 3, 2022
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