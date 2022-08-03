هدف مصر الثاني في الجزائر بكأس العرب للشباب (عبد الرحمن رشدان)
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 22:07
⚽️ المنتخب المصري يضيف الهدف الثاني عن طريق القائد عبدالرحمن رشدان.— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022
#الجزائر_مصر
نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب 2022 pic.twitter.com/J7GMQ7e313
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على الجزائر 3-1 (نصف نهائي كأس العرب للشباب) هدف مصر الثالث في الجزائر بكأس العرب للشباب (محمد إبراهيم) هدف الجزائر في مرمى مصر بكأس العرب للشباب هدف مصر الثاني في الجزائر بكأس العرب للشباب (عبد الرحمن رشدان) هدف مصر الأول في الجزائر بنصف نهائي كأس العرب للشباب (صلاح باشا) فيتوريا: أحسست بطاقة جميلة أثناء استقبالي.. واللاعبون المصريون هم الأفضل فيتوريا: سنكرس أرواحنا للنجاح مع منتخب مصر حوار روي فيتوريا مع اتحاد الكرة