هدف مصر الأول في الجزائر بنصف نهائي كأس العرب للشباب (صلاح باشا)
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 22:02
منتخب مصر يتقدم على منتخب الجزائر بهدف اللاعب صلاح مصطفى #الجزائر 0 #مصر 1 #كأس_العرب_للشباب #دبي_الرياضية pic.twitter.com/00sMRHTGnm— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 3, 2022
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