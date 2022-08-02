الحوار الكامل لـ سهيلة وفيق وزينة العلمي ثنائي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 20:47

8/2/2022 8:47:24 PM الحوار الكامل لـ سهيلة وفيق وزينة العلمي ثنائي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة
سهيلة وفيق زينة العلمي الأهلي كرة طائرة
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الحوار الكامل لـ سهيلة وفيق وزينة العلمي ثنائي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة زينة العلمي تكتسح سهيلة وفيق بلعبة في الجول "الطفل المصري أذكى من أنهي اتجاه!!" سهيلة وفيق: اتقبلت في ذا فويس وأنا صغيرة بس غبائي خلاني ألعب طائرة سهيلة وفيق مازحة: في الطائرة بنجيب نقاط مش أهداف سهيلة وفيق وزينة العلمي تتحدثان عن اللاعبة عابرة جنسيا ورحيل رباعي الأهلي إلى الزمالك زينة العلمي: ماكنتش أعرف يعني ايه صليبي لما جالي.. وبتضايق لما أفتكر خسارتي ضد الأهلي محمد علي حارس منتخب اليد يشارك في تحدي الغناء وتيك توك محمد علي حارس مرمى منتخب اليد عن حلم اللعب في أبطال أوروبا
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