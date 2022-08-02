محمد علي حارس منتخب اليد يشارك في تحدي الغناء وتيك توك

محمد علي حارس مرمى منتخب اليد عن حلم اللعب في أبطال أوروبا

برشلونة يقدم جول كوندي كلاعب جديد في صفوفه

فوز كبير لـ ستراسبورج على ليفربول في أنفيلد

احتفال مجنون لسيدات إنجلترا بعد التتويج بيورو 2022

محمد علي: هذه حقيقة علاقتي بـ هنداوي.. وأنا زملكاوي رغم لعبي في الأهلي

محمد علي: مجموعة مصر في كأس العالم لليد ليست سهلة تماما كما يقول البعض