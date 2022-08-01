حضور مميز لـ "ذا روك" في فوز برشلونة على نيويورك ريد بولز

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 11:36

8/1/2022 11:36:14 AM حضور مميز لـ "ذا روك" في فوز برشلونة على نيويورك ريد بولز
ذا روك برشلونة
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خطأ ياسين بونو القاتل الذي استغله بوكايو ساكا حضور مميز لـ "ذا روك" في فوز برشلونة على نيويورك ريد بولز ملخص فوز برشلونة على نيويورك ريد بولز 2-0 (مباراة ودية) ملخص فوز ريال مدريد على يوفنتوس 2-0 (مباراة ودية) هدف ساديو ماني الرسمي الأول بقميص بايرن ميونيخ في مرمى لايبزج أهداف فوز أرسنال على إشبيلية 6-0 (ودي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ميونيخ 1860 3-0 (كأس ألمانيا) ملخص تعادل يوفنتوس وبرشلونة 2-2 (ودي)
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