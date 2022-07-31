أهداف مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما
الأحد، 31 يوليه 2022 - 22:25
أهداف مباراة مصر والمغرب ( 2 / 1 ) في دور الثمانية بـ كأس العرب للشباب ⚽⚽ pic.twitter.com/yH3T3vRyAN— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2022
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