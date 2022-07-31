ملخص فوز البرازيل على كولومبيا 1-0 (نهائي كوبا أمريكا للسيدات)

الأحد، 31 يوليه 2022 - 12:25

7/31/2022 12:25:00 PM ملخص فوز البرازيل على كولومبيا 1-0 (نهائي كوبا أمريكا للسيدات)
البرازيل كولومبيا
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