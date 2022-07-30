أهداف فوز أرسنال على إشبيلية 6-0 (ودي)
السبت، 30 يوليه 2022 - 15:42
أرسنال يسحق إشبيلية بسداسية نظيفة 6-0 في آخر مباريات الغانرز استعدادا للموسم المقبل #الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/Z6Who2V3pO— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 30, 2022
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