ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ميونيخ 1860 3-0 (كأس ألمانيا)

السبت، 30 يوليه 2022 - 14:16

7/30/2022 2:16:54 PM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ميونيخ 1860 3-0 (كأس ألمانيا)
بوروسيا دورتموند ميونيخ 1860 كأس ألمانيا
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