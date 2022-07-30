ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ميونيخ 1860 3-0 (كأس ألمانيا)
السبت، 30 يوليه 2022 - 14:16
The first round proves no problem for @BlackYellow 👏#M60BVB highlights 📽️ pic.twitter.com/4hKX8Wx83C— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 29, 2022
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