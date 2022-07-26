الأهلي: توقف ظهور لاعبينا ومسؤولينا عبر قناة النادي

ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة

فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب

طارق العشري يحسم مستقبل محمد بسام بعد التجديد