طارق حامد يتحدث بعد توقيعه للاتحاد
الأحد، 24 يوليه 2022 - 21:59
طارق يتحدث .. 🗣@TarrekHameed https://t.co/ugjhgIG8D6 pic.twitter.com/LwLzEDdH9j— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
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