ملخص فوز عمان على الصومال 2-0 (كأس العرب للشباب)
الأحد، 24 يوليه 2022 - 21:54
#كأس_العرب_للشباب |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 24, 2022
🎥 ملخص مرئي لمباراة اليوم الأولى بين منتخبي #عُمان : 2
سلطان المرزوق
علي البلوشي #الصومال : 0 pic.twitter.com/0eVAWUeEcZ
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