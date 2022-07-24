ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة
الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:50
🎥|ممر شرفي للقائد " الشناوي "الأفضل في إفريقيا 🤩👑🔝@Melshenawy #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7GQ11YyxC2— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2022
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