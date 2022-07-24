ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة

الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:50

7/24/2022 6:50:08 PM ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة
محمد الشناوي الأهلي الجونة
نرشح لكم
تصريحات سيد عبد الحفيظ عن واقعة الممر الشرفي ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب فرج عامر: السوبر ليج الإفريقي سيدمر الدوري المصري طارق العشري يحسم مستقبل محمد بسام بعد التجديد فرج عامر: رئيس بورتو تحدث عني.. وأغلى لاعب انضم لـ سموحة والتوقيع مع مؤمن زكريا حقيقة وجود خلافات بين مجلس إدارة الأهلي بعد تصريحات محمد الدماطي حقيقة تعاقد الأهلي مع بنشرقي
أخر الأخبار
عمر صلاح: منذ خروجي من الزمالك كنت أسعى للعب أمامه وإثبات نفسي ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: حققنا الفوز في توقيت مهم.. والمنافسة على الدوري صعبة ومستمرة للنهاية 2 ساعة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: ما تبقى من الدوري مباريات كؤوس 2 ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: وقف القيد غير قانوني وسنواجهه بطريقتين 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد تسعة أيام.. أحمد يحيى يتراجع عن قرار اعتزاله 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب إيقاف بوبو عن مواجهة الزمالك وعدم تراجع الحكم عن إنذاره 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيراميدز: هدفنا تحقيق لقب الدوري.. وبداية التحكيم الأجنبي من مواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: سننجح في تعويض رحيل بنشرقي..وهذا هو ما سيعطل الزمالك في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر