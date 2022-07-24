فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب

الأحد، 24 يوليه 2022 - 13:57

7/24/2022 1:57:07 PM فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب
فرج عامر
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