هدف فوز الأردن على اليمن 1-0 (كأس العرب للشباب)
السبت، 23 يوليه 2022 - 23:19
النشامى يتقدمون— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022
الأردن 1 اليمن 0#كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/yeTdEmb3EJ
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