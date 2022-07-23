هدف فوز موريتانيا على العراق 1-0 (كأس العرب للشباب)
السبت، 23 يوليه 2022 - 23:16
المنتخب الموريتاني يتقدم على نظيره العراقي بهدف دون رد #كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/q6FMWbQwws— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022
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