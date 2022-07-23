هدفا تعادل روما مع نيس 1-1 (ودي)
السبت، 23 يوليه 2022 - 23:06
روما الإيطالي يتعادل مع نيس الفرنسي وديا بهدف لكل منهما 1-1 #الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/daazMSaLgH— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022
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