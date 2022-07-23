فرج عامر: النظام الكروي منعني من التتويج مع سموحة

فرج عامر يتحدث عن اختلاف معايير احتفالي "النسر والقوس والسهم".. و"شلة الغردقة الأهلاوية"

فرج عامر يختار أفضل صفقة ضمها من الأهلي والزمالك.. ورقم ضخم لانتقال المهدي سليمان لبيراميدز

فرج عامر يتحدث عن حياته بعد ترك المشهد الرياضي والتفكير في رئاسة اتحاد الكرة