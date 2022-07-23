فرج عامر يتحدث عن اختلاف معايير احتفالي "النسر والقوس والسهم".. و"شلة الغردقة الأهلاوية"

السبت، 23 يوليه 2022 - 16:06

7/23/2022 4:06:29 PM فرج عامر يتحدث عن اختلاف معايير احتفالي "النسر والقوس والسهم".. و"شلة الغردقة الأهلاوية"
فرج عامر الأهلي الزمالك سموحة صلاح محسن حمدي علاء
نرشح لكم
فرج عامر: النظام الكروي منعني من التتويج مع سموحة فرج عامر يتحدث عن اختلاف معايير احتفالي "النسر والقوس والسهم".. و"شلة الغردقة الأهلاوية" فرج عامر يكشف كواليس انتقال طارق حامد.. ومفاوضات الأهلي والزمالك لضم حسام حسن وياسر إبراهيم فرج عامر يختار أفضل صفقة ضمها من الأهلي والزمالك.. ورقم ضخم لانتقال المهدي سليمان لبيراميدز فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواة فرج عامر يتحدث عن حياته بعد ترك المشهد الرياضي والتفكير في رئاسة اتحاد الكرة فرج عامر يتحدث عن تعامله مع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أحمد عبد الرؤوف: أتمنى تدريب الزمالك.. وقرار كارتيرون الغريب صدمني
أخر الأخبار
التشكيل – ناصر منسي يقود البنك الأهلي.. وعاطف ورفعت أساسيان مع فيوتشر 28 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) فيوتشر.. بداية المباراة 31 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وغياب عمر رضوان 36 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام تورينو بثلاثية ودية 40 دقيقة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد وفخر الدين بن يوسف في مواجهة الإسماعيلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
طارق حامد للاعبي الزمالك: الفوز بالدوري سيكون إعجازا.. سأوضح الحقائق في وقت آخر 55 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - بعد رحيل بنشرقي.. غياب إمام وعودة سيف جعفر أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي – عودة متولي ووحيد وميكيسوني.. وغياب 9 أمام الجونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق