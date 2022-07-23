فرج عامر يكشف كواليس انتقال طارق حامد.. ومفاوضات الأهلي والزمالك لضم حسام حسن وياسر إبراهيم

فرج عامر يختار أفضل صفقة ضمها من الأهلي والزمالك.. ورقم ضخم لانتقال المهدي سليمان لبيراميدز

فرج عامر يتحدث عن حياته بعد ترك المشهد الرياضي والتفكير في رئاسة اتحاد الكرة