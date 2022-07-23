فرج عامر يختار أفضل صفقة ضمها من الأهلي والزمالك.. ورقم ضخم لانتقال المهدي سليمان لبيراميدز

السبت، 23 يوليه 2022 - 13:44

7/23/2022 1:44:27 PM فرج عامر يختار أفضل صفقة ضمها من الأهلي والزمالك.. ورقم ضخم لانتقال المهدي سليمان لبيراميدز
فرج عامر المهدي سليمان بيراميدز الأهلي الزمالك
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