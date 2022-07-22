اليوم الأول لـ مصطفى محمد بقميص نانت الفرنسي
الجمعة، 22 يوليه 2022 - 22:03
Vous l'attendiez, il est bien là !— FC Nantes (@FCNantes) July 22, 2022
🎥 Revivez les premiers pas de @mmostafa_11 à la Jonelière 👇 pic.twitter.com/cWPJa5Pl0T
نرشح لكم
فرج عامر يتحدث عن حياته بعد ترك المشهد الرياضي والتفكير في رئاسة اتحاد الكرة اليوم الأول لـ مصطفى محمد بقميص نانت الفرنسي فرج عامر يتحدث عن تعامله مع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي هدف صلاح وسوبر هاتريك نونيز في خماسية ليفربول ضد لايبزج صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى لايبزج هدفان في مباراة السعودية وموريتانيا (كأس العرب للشباب) حوار في الجول مع دافيد جوردو مدرب عمان للشباب ومساعده المصري خالد غنيم أهداف مباراة برشلونة (6)-(0) إنتر ميامي