صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى لايبزج
الخميس، 21 يوليه 2022 - 19:32
صلاح يتقدم للريدز— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 21, 2022
ليفربول 1 لايبزيغ 0#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/o94TEJieHw
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