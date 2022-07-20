هدفان في مباراة السعودية وموريتانيا (كأس العرب للشباب)
الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 23:47
#السعودية تهزم #موريتانيا 2-0 في افتتاح #كأس_العرب_للشباب تحت 20 عاماً pic.twitter.com/eHJ9nRkXLS— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) July 20, 2022
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