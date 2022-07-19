أحمد عبد الرؤوف: أتمنى تدريب الزمالك.. وقرار كارتيرون الغريب صدمني

أحمد عبد الروؤف: هروب النقاز عادي وبيحصل ومش إهانة للزمالك

أحمد عبد الرؤوف: ميتشو أخبر اللاعبين بإصابته بالسرطان.. وتعاطفهم تسبب في رحيله

فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة

سيد نيمار: هذا ما طالبنا به فيريرا بين شوطي المحلة

فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي يزيد حظوظنا في المنافسة على الدوري

تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد

فيتوريا يعلن موافقته على تدريب منتخب مصر