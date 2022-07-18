عمر الوكيل أفضل لاعب في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

احتفال منتخب مصر بعد الفوز بأمم إفريقيا لكرة اليد

محمد علي لـ في الجول: نتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي