محمد علي لـ في الجول: نتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي

"مباراة مصر وتونس دائما تعتبر نهائي في حد ذاتها، الجميع كان يقول أن منتخب مصر يتفوق على تونس لكن في الملعب الكلام يختلف" 🇪🇬

"نتمنى في النهائي أن يكون التشجيع أكبر" 🌟

محمد علي حارس مرمى منتخب مصر يتحدث عن صعوبة مباراة تونس والدعم الجماهيري. 🤾‍♂️ pic.twitter.com/TWpe0YeWQs