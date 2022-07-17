محمد علي لـ في الجول: نتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي
الأحد، 17 يوليه 2022 - 00:51
"مباراة مصر وتونس دائما تعتبر نهائي في حد ذاتها، الجميع كان يقول أن منتخب مصر يتفوق على تونس لكن في الملعب الكلام يختلف" 🇪🇬— FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022
"نتمنى في النهائي أن يكون التشجيع أكبر" 🌟
محمد علي حارس مرمى منتخب مصر يتحدث عن صعوبة مباراة تونس والدعم الجماهيري. 🤾♂️ pic.twitter.com/TWpe0YeWQs
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