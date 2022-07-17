فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة

سيد نيمار: هذا ما طالبنا به فيريرا بين شوطي المحلة

فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي يزيد حظوظنا في المنافسة على الدوري

تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد

فيتوريا يعلن موافقته على تدريب منتخب مصر

عبد الباقي جمال: من امتى مصر فيها كورة حلوة؟

مساعده السابق: مع جونياس اهتزت شباك دجلة بكثافة وغلب اللعب السلبي

عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب