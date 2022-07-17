محمد علي لـ في الجول: نتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي

فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة

سيد نيمار: هذا ما طالبنا به فيريرا بين شوطي المحلة

فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي يزيد حظوظنا في المنافسة على الدوري

باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

ملخص فوز ميلان على كولن 2-1 (ودي)

رودري يتحدث عن تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

ملخص تعادل برشلونة مع أولوت 1-1 وديا