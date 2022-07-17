باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

باروندو مدرب مصر بعد التأهل لنهائي إفريقيا🗣️



المباراة أمام تونس كانت قتالًا، لعبنا كرة يد شرسة للغاية اليوم وسنقاتل لحصد اللقب. pic.twitter.com/u0Dx4DOFNj