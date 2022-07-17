باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

الأحد، 17 يوليه 2022 - 00:00

7/17/2022 12:00:19 AM باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي
باروندو أمم إفريقيا لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
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