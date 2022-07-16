ملخص فوز ميلان على كولن 2-1 (ودي)

إنتر ميلان يسحق ميلانيزي بعشرة أهداف دون رد وديا

أول مشاركة لـ أوريليان تشواميني في تدريبات ريال مدريد

أكثر مما سجل مع ريال مدريد.. رباعية يوفيتش مع فيورنتينا في مباراته الأولى