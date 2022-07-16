ملخص فوز ميلان على كولن 2-1 (ودي)
السبت، 16 يوليه 2022 - 22:24
⚽ @_OlivierGiroud_ starts where he left off ⚽#KOEACM: the highlights 📽️#SempreMilan pic.twitter.com/uKiUK3BrzN— AC Milan (@acmilan) July 16, 2022
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