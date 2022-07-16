القميص رقم 8 في برشلونة.. من إنييستا إلى بيدري

أول مشاركة لـ أوريليان تشواميني في تدريبات ريال مدريد

توتنام يتغلب على نجوم الدوري الكوري بنتيجة 6-3

رافينيا: اللعب لـ برشلونة كان حلمي منذ الطفولة

تين هاج يتحدث عن مستقبل مارسيال مع مانشستر يونايتد

تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عن انهيار حارس الاتحاد

أكثر مما سجل مع ريال مدريد.. رباعية يوفيتش مع فيورنتينا في مباراته الأولى

فاران: نستمتع باللعب تحت قيادة تين هاج